Las Vegas | Chance Comanche | giocatore Nba sequestra e uccide una 23enne | arrestato insieme alla compagna

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Undella Nba,, e la sua, Sakari Harnden, sono stati arrestati con l’accusa di averto e ucciso una ragazza di 23 anni. Il cestista americano che ha giocato con Portland e in questa stagione negli Stockton Kings (una squadra della Nba Development League) è stato fermato dopo il ritrovamento del corpo senza vita della giovane, Marayna Rodgers, nel deserto del Nevada, nella zona di Henderson, non troppo distante da Las. Rodgers era scomparsa lo scorso 7 dicembre – scrive la Cnn – dopo essere stata vista l’ultima volta con i due. I suoi resti, spiega la polizia di Las, sono stati invece ritrovati nel fine settimana. Dopo 14 giorni di ricerche, le accuse sono ricadute sul 27enne e sulla 19enne. I Kings, sottolineano i ...

La vittima, che era di Washington, era scomparsa dalo scorso 5 dicembre mentre era in viaggio per visitare la Città del Peccato ed era salita in macchina con la sua amica, Sakari Harnden. ...

Cosa è successo Rodgers, originaria di Washington, era in viaggio a Las Vegas e la sera del 5 dicembre aveva in programma di vedersi con Comanche e Harnden. Comanche è stato arrestato dagli agenti ...

La vittima era scomparsa da Las Vegas lo scorso 5 dicembre: resti umani riconducibili a lei sono stati ritrovati invece nel fine settimana. Il ritrovamento ha fatto scattare l’accusa di omicidio nei ...