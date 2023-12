L’artista Tracey Emin si sta riprendendo dopo che il suo intestino è quasi esploso

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 18 dicembre 2023), artista britannica di 60 anni, ha raccontato su Instagram che il suomentre si trovava su un aereo. La donna, alla quale era stato diagnosticato un cancro alla vescica nel 2020, si era messa in viaggio verso la Thailandia dall’Australia, dove si trovava per la National Gallery of Victoria’s Triennial. “Questo è il primo post che pubblico da un po’”, ha scritto. “Ho preso parte a spettacoli, ho viaggiato e non sono stata molto bene. Non cancro ma orribili complicazioni al miocausate da un’infezione, tessuto cicatrizzato e peggiorato parecchio dal volo”, ha proseguito, spiegando come il suo problema non abbia avuto a che fare con il tumore. “Il miotenue è. ...