Laporta | «Superlega? Dobbiamo parlarne con la Uefa | ma in uno due anni il progetto può partire»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il Barcellona non sta vivendo un periodo semplice, complici gli ultimi risultati deludenti della squadra in campionato e in Champions (nonostante i blaugrana si siano qualificati come primi nel girone e incontreranno il Napoli agli ottavi). Il presidente Joanha parlato del tecnico, Xavi: «Ha tutta la nostra fiducia e se lo merita. Quando dai fiducia a una persona, dà il meglio di sé. La fiducia che abbiamo in Xavi è totale. A parte la sua esperienza, è un grande allenatore, ma ha anche la virtù di essere una persona resiliente, che protegge i suoi giocatori, il che la dice lunga a suo favore». Ancora: «Non sono un presidente che va negli spogliatoi ogni giorno o va ad ogni allenamento. Sono sempre d’accordo con l’allenatore. La distribuzione dei ruoli è molto importante e ognuno assuma il proprio. I giocatori devono competere per vincere; l’allenatore deve ...