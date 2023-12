L' antenna per Wi-Fi e 5G sparisce dall' auto | è una pellicola sul parabrezza L' idea di LG

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato dei 5 Consiglieri Comunali dell’Opposizione di Airola in merito al l’antenna di Via ... (anteprima24)

Starlink ha una nuova antenna più performante. Ma che consuma anche molto di più

Le antenne Starlink consumano molta energia. Un male necessario per chi non ha molte scelte per avere Internet veloce. La nuova antenna è ... (dday)