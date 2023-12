L’anime di One Piece avrà un remake

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 18 dicembre 2023) A grande sorpresa, hanno annunciato ildeldi One, dopo venticinque anni dall’uscita deloriginale mandato in onda nel 1999 e inizierà dall’arco narrativo dell’Est Blu, il primo della storia di OneNessuno se l’aspettava, ma a quanto pare è successo davvero, dopo l’adattamento live action di Netflix, . Questo è stato annunciato al panel di Oneall’evento del Jump Festa 2024, dove gli animatori del Wit Studio hanno parlato con entusiasmo del nuovo lavoro a cui stanno lavorando, rivelando di ripartire direttamente dall’inizio, quando Monkey D. Luffy incontra il pirata gentiluomo Shanks, colui che ha ispirato il giovane a diventare un pirata. Per l’occasione, hanno già presentato un teaser del. Teaser trailer del ...