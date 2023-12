La Torre di Babele | alle 21 15 su La7 | ospiti e anticipazioni di lunedì 18 dicembre

La Torre di Babele è un programma di approfondimento che va in onda su La7 e condotto da Corrado Augias. Nel corso di ogni puntata, il conduttore ... (latuafonte)

American History X - La torre di Babele - Fenoglio o I Griffin? La tv dell’11 dicembre

Per la prima serata in tv, lunedì 11 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il metodo Fenoglio – L’estate fredda”. Verranno ... (bergamonews)