La straziante storia dello studente suicida a Napoli

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic – Sepolta Giulia Cecchettin, archiviata la tragedia, si è rimasti a discutere del “costume” che questa tristeha tirato fuori: la sorella arrampicatrice social(e) che finirà per essere scala per certe strampalate teorie; il padre che, dallaoccorsa alla figlia, vede se può cavarci dell’utile pure lui; la nonna, artista incommentabile; i falchi sinistri travestiti da colombe che grazie ai loro “nemici” di destra al governo erano quasi riusciti ad imporre le loro assurde teorie, che oggi camminano anche sulle gambe della sorella di Giulia, per sbarcare nientemeno che nelle scuole. E così si è finito per mandare in cantina il vero protagonista della tragedia, quel Filippo che, nel bene o nel male, avrebbe dovuto essere al centro di dibattiti e discussioni, di studi e di riflessioni, ma che conviene cestinare perché è la prova ...