La storia del docente in un istituto professionale che ha realizzato la torta di compleanno di Papa Francesco | “È stata una emozione indimenticabile”

Sabato scorso è andata in onda la semifinale di Ballando con le Stelle; Teo Mammucari – visibilmente emozionato – prima di esibirsi ha raccontato il ... (donnapop)

Lautaro Martinez fa 94 con l’Inter ed entra nella storia della Serie A

Lautaro Martinez apre le marcature in Lazio-Inter (0-2), siglando la rete numero 94 in Serie A. Ed entra così in una prestigiosa classifica del ... (inter-news)