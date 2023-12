La scoperta | ecco il fotone che non sarebbe mai dovuto arrivare sulla Terra

(Di lunedì 18 dicembre 2023) E' ad altissima energia e associato al lampo gamma più potente finora registrato. L'astrofisico Galanti all'Adnkronos: "Cambia le carte in tavola per le leggi della fisica standard" Nuovanell'universo, intercettato unche nonmai. E' undi altissima energia associato al lampo gamma più potente finora registrato

E' ad altissima energia e associato al lampo gamma più potente finora registrato. L'astrofisico Galanti all'Adnkronos: "Cambia le carte in tavola per le leggi della fisica standard" Nuovanell 'universo , intercettato un fotone che non sarebbe mai dovuto arrivare sulla terra. E' un fotone di altissima energia associato al lampo gamma più potente finora registrato ed ha messo ...

