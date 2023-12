“La Scelta” | Remuzzi | “L’importanza del diritto al morire tra cura | dignità e volontà personali”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Bergamo. C’è il professore con le sue eccellenti competenze e con il suo infinito sapere. Ma c’è anche l’uomo che, proprio perché ha fatto del camice che indossa la sua missione, colora la sua professione con i dogmi della scienza ma, intimamente, ne fa proprie anche le pieghe più dolorose. Su una tela bianca, quella della vita vita e il suo corso, pennellate intense che fanno capo al sapere, che si accompagnano ad altre più leggere e sfumate, fino ad arrivare ad esaurirsi. Emozioni forti ma delicate che traboccano, incontrollate, quelle del “Prof” per antonomasia, in un racconto, il suo, che si snoda tra competenze, fatti di vita vissuti, cicatrici lasciate nel profondo, flussi di coscienza. Perché non si smette mai di essere medici, nemmeno quando ci si deve arrendere all’insufficienza delle cure. Questa è la lezione che c’insegna il Prof, questa è la riflessione che ti arriva dritta ...