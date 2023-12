La Scarzuola | transito intradimensionale

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Venni a conoscere lae la citta buzziana nel 1997, in occasione di un invito a villa Aureli, dove Flavia di Serego Alighieri ospitava degli artisti olandesi che vi lavoravano e vi esponevano le proprie opere. Tra i presenti all’evento artistico c’era anche Marco Solari, attuale proprietario della cittadella ermetica, il quale, venuto a sapere del mio interesse per i misteri dell’architettura, mi disse:” Io ho un giardino esoterico in Umbria, realizzato negli anni’50 e ancora incompiuto. Venga a visitarlo”.La cosa m i attrasse immediatamente, soprattutto per il fatto che, infarcito di suggestioni piranesiane e ligoriane, non riuscivo a concepire come i tempi nostri avessero potuto partorire un’opera del genere. E così andai. Il primo incontro con l’antico convento dellae con la fantastica realizzazione di Tomaso Buzzi fu ...