La Roma è una squadra con poca personalità | non sembra allenata da Mourinho Messaggero

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ieri sera alle 18, dopo alcuni tafferugli tra tifosi sedati dalla polizia, il fischio d’inizio tra Bologna e. Era il preludio alla disfatta di. Contro Thiago Motta, ladello Special One si sgonfia e perde 2-0. Orfana delle stelle Dybala e Lukaku, i giallorossi si rivelano incapaci di costruire trame di gioco interessanti. Al contrario, il Bologna dei terribili ragazzini corre, si diverte e vince. Il primo gol è da prime pagine del manuale del calcio. Lettura sbagliata del centrocampo dellache si lascia infilzare dall’inserimento di Freuler. In quel momento si aprono praterie che il centrocampista svizzero sfrutta servendo sempre in verticale Ndoye. Palla in mezzo all’area, Pellegrini in ritardo su Moro che arriva a rimorchio e gol per il Bologna. Il secondo è un altro capolavoro tattico, che ...