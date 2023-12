La Provincia di Salerno approva il bilancio di previsione 2024 2026 entro l’anno

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOggi ladii termini previsti dalla legge, hato in via definitiva ildi, dopo lo schema adottato in un primo Consigliole e il successivo parere positivo espresso all’unanimità dall’Assemblea dei Sindaci. Ora il Consigliole ha definitivamentetoil 2023 questo strumento di programmazione fondamentale senza ricorrere ad alcuna proroga. “Non è stato facile per un Ente che ha un Piano di riequilibrio in atto – precisa il Presidente Franco Alfieri – vista anche l’ulteriore riduzione dei fondi in programma per le Province nel. Non avremo più per ...