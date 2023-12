La Provincia di Benevento adotta il bilancio di previsione per il 2024 | è la prima in Italia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: 5 minutita oggi in via definitiva la manovra diper il triennio/2026 delladi, laa cogliere quest’obiettivo, come ha dichiarato, esprimendo la sua viva soddisfazione, il Presidente Nino Lombardi. Questo importante e significativo risultato, dopo mesi di lavoro istruttorio, è stato raggiunto oggi al termine di un’intensa giornata presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori ove, sotto la presidenza di Lombardi, si sono svolte, dap, l’Assemblea dei Sindaci e, quindi, il Consigliole secondo il procedimento legislativo dettato dalla legge Del Rio (la n. 56/2014). L’Assemblea, con la partecipazione di 44 Sindaci o loro delegati su 78 Comuni in rappresentanza di 182.218 ...