La programmazione dei film Disney in onda a Natale 2023 sulle reti Rai

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Non èsenza iin tv. Come da tradizione, anche quest’anno, leRai regaleranno a tutta la famiglia la magia delle pellicole d’animazione e live action della Casa di Topolino. Scopriamo quindi quali sono ida vedere a. Lainizia proprio il 25 dicembre, con Rai2 che manderà in, in prima assoluta, Crudelia. Il, uscito nel 2021, è un live action e racconta la genesi di una delle cattivepiù famose: Crudelia de Vil (tradotto in italiano in Crudelia de Mon). Emma Stone interpreta la giovane e creativa truffatrice di nome Estella. La ragazza sogna di entrare nel mondo della moda e si ...