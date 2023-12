La notte della Manovra | ritirato l' emendamento sui medici in pensione a 72 anni Ponte sullo Stretto | ok alla rimodulazione dei fondi

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Seduta notturnacommissione Bilancio che prova a chiudere il dossier. L’intenzione è di chiudere entro oggi il voto degli emendamenti in commissione, per affidare il mandato ai relatori a riferire in Aula il 20, dove inizierebbe la discussione generale. Mentre il voto di fiducia sul maxi-e il voto finale si dovrebbero tenere la mattina del 22. Il governo non presenterà...