La noce | il nuovo Spot Esselunga per il Natale commuove tutti VIDEO

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Da stasera, fino al 25 dicembre compreso, sarà in onda su tutte le principali reti tv italiane, La, uncortometraggio firmato, per celebrare le festività. Dopo l’inaspettato e travolgente successo de “La pesca”, con la sua infinita coda di polemiche, arriva infatti “La”, un’altra piccola storia di buoni sentimenti, stavolta a sfondo natalizio. Losarà disponibile anche nei cinema e sui canali digitali fino al 1° gennaio. La storia de Laè quella di Marta e Carlo, due bambini, inseparabili amici; un brutto giorno, però, Marta deve partire; la sua famiglia si trasferisce in Australia. Carlo osserva sconsolato il camion dei traslochi svuotare la casa dell’amica che, prima di partire, decide di fare un piccolo regalo d’addio a Carlo. Seduto su una ...