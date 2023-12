La mafia cavalca l' onda dell' innovazione digitale

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La criminalità organizzata ha una spiccata attitudine al cambiamento e una straordinaria abilità nello sfruttare ogni progresso tecnologico per creare nuove, fruttuose attività illecite. Le mafie di vecchio e nuovo conio - dalla 'ndrangheta ai narcos messicani fino ai sodalizi criminali cinesi e nigeriani -no l'implementando sofisticate strategie cyber antesignane del futuro. Mentre la società fatica ad adeguarsi alla rivoluzione, con tutte le complessità normative, etiche e sociali che ne derivano, le agguerrite organizzazioni malavitose hanno già colonizzato questa nuova dimensione globale traendone profitti miliardari. Basti pensare che nel 2021, in piena tempesta ransomware, il 74% degli introiti da sequestrodei sistemi aziendali è ...