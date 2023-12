La Lombardia sbugiarda Fedez | “Ecco i veri dati sulla beneficenza Covid”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) In una recente comunicazione ufficiale, la Regionecontesta le affermazioni pubbliche del noto cantante italiano, marito della celebre Chiara Ferragni. L’intervento è volto a correggere il video del cantante che, per difendere la moglie, aveva attaccato Giorgia Meloni colpevole di aver biasimato gli influencer dal palco di Atreju. In un acceso intervento social, il rapper aveva dichiarato: “Durante la pandemia, io e mia moglie abbiamo fatto una raccolta fondi di 4 milioni di euro e abbiamo costruito una terapia intensiva da 150 posti letto in 10 giorni che ha permesso di salvare vite seduta stante. Al governo e alla Regionesono serviti 10 milioni di euro per costruirne una dopo mesi, per curare forse un terzo, un quarto, un decimo delle persone curate da noi”. Queste affermazioni, a detta della Regione ...