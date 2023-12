La Lazio di Sarri è undicesima in classifica sette partite perse | l’Olimpico fischia

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 dicembre 2023) . Qualcosina ha fatto vedere contro l’Inter ma lanon ha mai veramente messo paura alla squadra di Inzaghi, neanche quando Rovella è arrivato di fronte a Sommer a inizio ripresa. Lacomincia a essere preoccupante:e i suoi sono passati nel lato destro, sono undicesimi dietro persino al Torino di Cairo. Laha solo un punto in più del Lecce e due in più rispetto al Frosinone di Di Francesco. È arrivata la settima sconfitta in campionato.ha perso contro Lecce, Genoa, Juventus, Milan, Bologna, Salernitana, Inter. Sei le vittorie (di cui una a Napoli), tre i pareggi. Ha la possibilità di recuperare perché le ultime tre giornate di campionato sono sulla carta agevoli: Empoli, Frosinone, Udinese. Alla fine del match i fischi delsi sono sentiti. ...