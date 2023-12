(Di lunedì 18 dicembre 2023) La scorsa settimana sono stato a Faenza per il Trofeo Bandini e per l'occasione ho visto dal vivo cose che penso sia opportuno raccontare, tornandoci sopra. Certo, non era la prima volta, visto che ...

alla fine Sandro Pertini avrà la sua via con buona pace delle polemiche dell'opposizione di centro sinistra a Lucca. Due giorni fa il consiglio ... (liberoquotidiano)

"Quest'anno il Concerto del Santo Natale, consentitemi di chiamarlo così e spero che non dispiaccia a nessuno, celebra il canto lirico italiano che ... (liberoquotidiano)

Appartenute a scrittori, star di Hollywood e giornalisti celebri, la raccolta è stata messa insieme in vent’anni dallo statunitense Soboroff. La ... (repubblica)

La grande lezione di Norris & Stella

La scorsa settimana sono stato a Faenza per il Trofeo Bandini e per l'occasione ho visto dal vivo cose che penso sia opportuno raccontare, tornandoci sopra. Certo, non era la prima volta, visto che ...

La grande lezione di Norris & Stella Autosprint.it

Mission: Impossible, Rebecca Ferguson ha imparato una grande lezione da Tom Cruise Everyeye Cinema

La grande lezione di Norris & Stella

Lando e Andrea si guardano per un attimo come pistoleri in un film di Sergio Leone, impassibili, poi accennano quasi un impercettibile sorriso, a simulare una decisione risoluta, dopo la quale nulla ...

La lezione di Thiago Motta a Mourinho: il Bologna è da Champions, la Roma no

Nell’ora commossa del ricordo di Sinisa Mihajlovic, presenti al dall’Ara colmo di pubblico e di lacrime la vedova e tre dei cinque figli del tecnico serbo, il Bologna onora la memoria del suo allenato ...