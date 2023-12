La Difesa Usa approva | l' Italia compra lanciamissili Himars

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Venerdì 15 dicembre il Dipartimento di Stato degli Usa hato la fornitura all'di 21 lanciatori M-142(High mobility artillery rocket systems – artiglieria missilistica ad alta mobilità), e delle relative apparecchiature di supporto per un costo stimato di 400 milioni di dollari. La fornitura raddoppierà la nostra capacità dimissilistica e ci allineerà a molte altre nazioni europee come Olanda, Polonia, Svezia, Estonia, Romania, Lituania e Lettonia che hanno deciso di acquisire questo tipo di sistema dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino. E proprio l'Ucraina ne ha in dotazione diverse decine. L'obiettivo del nostro Esercito è quello di acquisire una capacità di supporto al fuoco indiretto a lungo raggio, probabilmente riorganizzando il Quinto Reggimento di artiglieria “Superga” che avrà ...