La carnevalata del Gran Giurì. Conte ruba a Schlein il ruolo di nemico numero uno

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’obiettivo del capo 5 Stelle è salire sul ring di Meloni per avere i riflettori addosso, lasciando gli altri leader del campo largo dietro le corde. Non a caso ne ha anche per la segretaria Dem: "Federatrice? sì, delle correnti Pd"