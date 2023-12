La capolista se ne va! L’Inter schiaccia la Lazio e allunga ? CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Lase ne va, il motivetto cantato ieri sera dai tantissimi supporter arrivati a Roma per-Inter. I nerazzurri vincono agevolmente eno a +4 sulla Juventus. SE NE VA ? Un’Inter bella, autoritaria esassi. Non si ferma la marcia inarrestabile dei nerazzurri, che ieri sera hanno regolato lacon un netto 2-0 firmato dalle stelle Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Al terzo tentativo, Inzaghi batte il suo passato in casa e pone il primo mattone verso la seconda stella. Ora la Juventus dista quattro lunghezze. Due gol, uno per tempo. Il primo di Lautaro Martinez su regalo di Marusic, che ha aperto le danze, con tanto poi di dedica speciale alla sua Bahia Blanca, colpita da una gravissima tempesta nelle scorse ore. Poi la firma di Thuram a chiudere i giochi su assist di ...