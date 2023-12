Kim vince un duello dopo l’altro | si esalta col gioco del Bayern difesa bassa e contropiede Faz

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Stavolta Min-Jae si becca i complimenti della stampa tedesca. Accadeil rotondo 3-0 con cui ilha travolto lo Stoccarda che prima di questa giornata era terzo in classifica. Da ieri è quarto. La Süddeutsche lo elegge migliore in campo nonostante la doppietta di Harry Kane: Il migliore in campo delè stato Kim. Ovviamente voleva rifarsile impressioni negative di Francoforte e si è lanciato nei duelli ad alta velocità. Ci sono state due scene clou nel primo tempo: un gol di testa che è stato annullato per fuori, anche se non c’erano immagini del Var che lo abbiano dimostrato in maniera evidente. Poi ha rincorso Josha Vagnoman, anch’egli molto veloce, mentre era in fase difensiva, lo ha placcato per recuperare il pallone e poi ha alzato le braccia verso i tifosi. Ha raccolto ...