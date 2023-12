Keith Richards | gli 80 anni del pirata del rock

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 dicembre 2023) «Cosa sarei diventato se non mi fossi unito ai Rolling Stones? Un fannullone, ma di gran classe!». Parola di, che oggi taglia (a sorpresa, visti i suoi ben noti trascorsi con alcool e droghe) il traguardo degli 80, uno dei chitarristi più influenti nella storia del, di cui incarna, da oltre mezzo secolo, lo spirito ribelle, dionisiaco e indomabile. Uno stile di vita, prima ancora che un genere musicale, di cui Keef è un'indiscussa icona grazie ai suoi leggendari riff di chitarra che caricano di adrenalina i concerti dei Rolling Stones, ancora oggi una delle migliori live band in circolazione, in grado di entusiasmare e accendere platee di ogni età con le loro canzoni dirette e senza fronzoli, suonate con la sapienza dei veterani e con l'energia di un gruppo di esordienti. I loro brani, partendo ...