Kaspersky | le previsioni APT per il 2024

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) - Milano, 18 dicembre 2023 . Gli esperti delGlobal Research and Analyses Team (GReAT) presentano leper ilcontenute nelSecurity Bulletin con un focus specifico sull'evoluzione delle Advanced Persistent Threat (APT). I ricercatori diprevedono che gli autori di APT introdurranno nuovi exploit su dispositivi smart, mobile e wearable per creare botnet e perfezionare i metodi di attacco alla supply chain. Inoltre, sfrutteranno l'IA per uno spear phishing più efficace. Si prevede che queste innovazioni intensificheranno gli attacchi e la cyber criminalità a sfondo politico. Furti di identità basati sull'IA, aumento degli exploit creativi per dispositivi mobile e nuove botnet I nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale semplificheranno ...