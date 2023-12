Juventus | Ravanelli | «Vlahovic un problema che crea altri problemi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Fabrizio, ex attaccante bianconero, ha analizzato le difficoltà di Dusan: ecco cosa ha detto su di lui Presente negli studi di Pressing, Fabrizioha così analizzato le difficoltà di Dusane della, che faticano a trovare la via del gol con continuità. LE PAROLE – «L’ultima partita dice che la Juve ha fatto una gara modesta. Ci voleva una Juve cattiva sotto porta, mentre invece continua a far fatica. Il, inutile nasconderci, è lì davanti, si fa fatica a fare gol. Oggiè unche, fa fatica a fare gol, a chiudere le partite e a vincerle come invece fa l’Inter. La Juve le ha vinte tutte al 95? soffrendo».