Juve | il piano per il rinnovo di Szczesny

Lì davanti mancava solo lui all’appello, oggi contro il Lecce è arrivato il primo squillo di Kaio Jorge in Serie A con il... (calciomercato)

Probabilmente neanche lui si aspettava di avere un inizio e un impatto così positivo nella Juve ntus. E invece Andrea Cambiaso in poche... (calciomercato)

Dybala punta la Juventus - ecco il piano di Paulo e della Roma

Roma - A Capodanno non dormirà, come Toninho Cerezo. Ma è lo stesso un professionista, Paulo Dybala . E soprattutto non ci sta ad avere addosso ... (247.libero)