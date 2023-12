Judo | Mondiali 2024 assegnati ad Abu Dhabi Definite le date della prossima rassegna iridata

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’IJF ha annunciato la sede e leedizione dei Campionatidi, che andrà in scena nelun paio di mesi prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Lasi disputerà ad Abu(Emirati Arabi Uniti) da domenica 19 a venerdì 24 maggio e rappresenterà di fatto l’ultimo grande evento in calendario nel periodo di qualificazione a cinque cerchi. Ricordiamo che, oltre due anni fa, la Federazione Internazionale aveva garantito ad Israele la possibilità di ospitare a Tel Aviv iSenior nelo nel 2025 (a discrezione del Paese organizzatore). Ovviamente le questioni belliche degli ultimi mesi hanno cambiato le carte in tavola, rimandando eventualmente di ...