Juan Riquelme è il nuovo presidente del Boca Juniors

L'ex calciatoreRománè il nuovo presidente del Boca Júniors, il prestigioso club di Buenos Aires. Il suo avversario nelle elezioni, Andrés Ibarra, ha riconosciuto la sconfitta.

Boca Juniors, la Bombonera come non l'avete mai vista: ecco perché

Lo stadio si trasforma in seggio elettorale per il ballottaggio presidenziale del club argentino: 95mila soci sono chiamati alle urne per il futuro della squadra.'Lotta' tra l’ex giocatore Juan Román ...