Josè Mourinho | “L’agente di un calciatore mi accusò di bullismo dopo una sostituzione”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “I tifosi del Manchester United sanno che ho dato tutto, sanno quanto amo il club”. A dirlo èche al The Obi One Podcast ripercorre il suo passato al Manchester United.esser subentrato a Louis van Gaal nell’estate del 2016, lo ‘Special One’ ha vinto la Community Shield, la Coppa di Lega e l’Europa League nella sua prima stagione all’Old Trafford, per poi chiudere il 2017-18 al secondo posto. Un risultato cheha sempre definito come uno dei più importanti della sua carriera. E sui Red Devils aggiunge: “Hanno ancora un amministratore delegato che è una persona straordinaria, che mi sarebbe piaciuto avere avuto durante il mio periodo lì, si tratta di Richard Arnold, che probabilmente ora se ne andrà. Lo avevo come direttore commerciale, non come amministratore delegato, e mi sarebbe piaciuto ...