Jonathan Majors colpevole di aggressione aggravata | rischia fino a un anno di carcere

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 18 dicembre 2023)è stato dichiaratodie molestie. La giuria di Manhattan chiamata a giudicare nel procedimento contro l’attore, lo ha ritenuto quindi responsabile per i fatti avvenuti il 25 marzo 2023 a New York. Quella sera, frae l’allora fidanzata Grace Jabbari, entrambi a bordo di un taxi, era scoppiata una violenta lite, conche avrebbe causato multiple lesioni alla donna, in seguito a un violento alterco, nato per ragioni sentimentali. In seguito all’esito del processo, Marvel Studios ha deciso di licenziaredai futuri progetti: al momento, non è ancora chiaro se il personaggio di Kang subirà un recasting, o se il ruolo di “grande cattivo” della fase Multiversale verrà assunto da un altro ...