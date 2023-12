Joe Jordan | lo squalo che fece grande il Leeds Come perse i denti e quella volta che andò all’Inter

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Buon compleanno “”! Il mio tributo a JOE. Quando arrivò alnell’estate del 1970 nessuno aveva mai sentito parlare di lui. Lo aveva voluto Don Revie, ilmanager di Middlesbrough che passo dopo passo aveva riportato ilUnited ai vertici del calcio inglese. Josephaveva giocato un pugno di partite nel Greenock Morton, squadra della serie cadetta scozzese. E per uno che giocava al centro dell’attacco non si può dire che avesse fatto sfracelli. Un solo gol in otto partite ufficiali. Solo che Revie seguiva quel ragazzo fin dagli esordi nelle giovanili del Blantyre Victoria grazie ai consigli di un amico che viveva da quelle parti. “Qui abbiamo un diamante grezzo Donald. Ma sbrigati a venirlo a vedere perché pare che anche Jock Stein e Bill Shankly ...