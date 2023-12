Italia sempre più vecchia e spopolata | i dati Istat

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unasignora sola. Così potrebbe essere raffigurata in un solo scatto l’più, secondo quanto emerge dal censimento 2022 dell’. Ma anche donna e prevalentemente cittadina. Al 31 dicembre 2022 la popolazione inconta 58.997.201 residenti. Rispetto al 2021 si registra una flessione pari a -32.932 individui, a sintesi di un calo significativo dovuto a una dinamica demografica ancora negativa pari a -179.416 persone e di un recupero censuario pari a + 146.484 persone. A differenza del 2021, nel 2022 l’impatto censuario è positivo su tutto il territorio. In particolare è pari al +0,3% nell’Nord-Occidentale, Centrale e Meridionale, rispettivamente 41mila, 30mila e 34mila unità in ...