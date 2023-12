Istat | nuovo record negativo per la natalità in Italia E' boom di seconde nozze

(Di lunedì 18 dicembre 2023) I nati residenti insono 393mila nel 2022 , con un tasso didel 6,7 per mille. Si rilevano quasi 7mila nascite in meno rispetto al 2021 (-1,7%), e ben 183mila in meno (-31,8%) rispetto al 2008, anno in cui il numero dei nati vivi registrò il più alto valore dall’inizio degli anni Duemila. Lo rileva l’nel Censimento 2022. I nati da genitori entrambi stranieri sono 53mila...

ISTAT * NOZZE: « NEL 2022 CELEBRATI 189.140 MATRIMONI, IL 4,8% IN PIÙ RISPETTO AL 2021 / 2.813 LE UNIONI TRA PARTNER DELLO STESSO SESSO (+31%)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – Matrimoni in lieve crescita, unioni civili in aumento quasi di un terzo. Nel 2022 sono stati celebrati in It ...