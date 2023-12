Istat | censimento 2022 | calano ancora le nascite Italiani sotto i 59 milioni | aumentano gli stranieri

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La popolazione italiana al 31 dicembreè scesai 59, esattamente a 58.997.201 residenti. Lo accerta l’con ilspiegando che l’Italia «perde popolazione e invecchia nonostante il contributo degli». Il 51,2% sono femmine e il 48,8% maschi. Sempre più sbilanciato il rapporto generazionale: per ogni bambino con meno di 6 anni, ci sono più di 5 anziani. Per l’indice di vecchiaia, se nel 1971 si contavano 46 over 65 ogni 100 giovani under 15, oggi se ne contano 193. Nuovo record negativo per la natalità: 393mila nel, quasi 7mila in meno rispetto al 2021 (-1,7%)., continua il calo delleI nati residenti in Italia sono 393mila nel, con ...