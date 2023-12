Israele-Gaza | Oms visita ospedale al-Shifa | Scene da film dell' orrore

(Di lunedì 18 dicembre 2023), 17 dic. (Adnkronos) - Continuano i raid aerei dinella Striscia didopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Ieri gli attacchi israeliani sul campo di Jabalia hanno ucciso 90 persone, ha reso noto il ministeroa Sanità di. L'Organizzazione mondialea sanità ha descritto l'al-diCity – un tempo la pietra angolare del sistema sanitario del territorio – come un “bagno di sangue”, con centinaia di pazienti feriti all'interno e “nuovi pazienti che arrivano ogni minuto”. La dottoressa Rana Hajjeh,'ufficio del Cairo'Oms, ha detto ad Al Jazeera che una squadra'Oms ha raggiunto la struttura per consegnare forniture mediche di base. ...

Combattere dentro Gaza non è come affrontare un nemico normale, non è una guerra conosciuta, descritta nei libri di strategia. Non ci sono regole di combattimento, né divise, solo un nemico perverso.

