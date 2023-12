Israele-Gaza | Oms visita ospedale al-Shifa | “Scene da film dell’orrore”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – Continuano i raid aerei dinella Striscia didopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Ieri gli attacchi israeliani sul campo di Jabalia hanno ucciso 90 persone, ha reso noto il ministero della Sanità di. L’Organizzazione mondiale della sanità ha descritto l’al-diCity – un tempo la pietra angolare del sistema sanitario del territorio – come un “bagno di sangue”, con centinaia di pazienti feriti all’interno e “nuovi pazienti che arrivano ogni minuto”. La dottoressa Rana Hajjeh, dell’ufficio del Cairo dell’Oms, ha detto ad Al Jazeera che una squadra dell’Oms ha raggiunto la struttura per consegnare forniture mediche di base. “Quello che hanno visto era una scena da. I pazienti feriti ...

"Pazienti feriti sparsi sul pavimento, vengono suturati per terra. Non ci sono abbastanza letti né barelle. Non esiste alcun farmaco antidolorifico"

Il governo francese chiede una 'tregua immediata e duratura' a Gaza

La ministra francese per l'Europa e gli Affari esteri Catherine Colonna ha chiesto una 'tregua immediata' amentre si trovava indomenica, poco prima di recarsi in Libano per incontrare le autorità palestinesi in Cisgiordania e le autorità libanesi lunedì. La Colonna ha chiesto una 'nuova ...

L'Oms visita l'ospedale al-Shifa di Gaza: "Sopraffatto da un flusso continuo di feriti"

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raggiunto la struttura per consegnare forniture mediche e ha descritto il più grande ospedale di Gaza City come "totalmente sopraffatto dai pazienti, con la m ...

