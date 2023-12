Israele-Gaza | Oms visita ospedale al-Shifa | “Scene da film dell’orrore”

Onu,possibile voto su cessate il fuoco

...votare nelle prossime ore una risoluzione redatta da Usa ed Emirati Arabi che chiede ae ...è permettere l'accesso di aiuti nella Striscia divia terra, via mare e attraverso gli aerei e di ...

Hamas, trovato il mega tunnel. E a Gaza è assalto ai tir di aiuti

Combattere dentro Gaza non è come affrontare un nemico normale, non è una guerra conosciuta, descritta nei libri di strategia. Non ci sono regole di combattimento, né divise, solo un nemico perverso.

Manifestazioni pro-Palestina in tutta Europa per chiedere il cessate il fuoco a Gaza

Continuano le manifestazioni in tutta Europa per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas View on euronews ...