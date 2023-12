Israele | Austin | Gli Usa credono nella soluzione a due Stati e invieranno aiuti militari | Media | Hamas si appresta a lanciare attacchi

"Gli Stati Uniti si assicureranno che Israele abbia ciò che gli serve per proteggersi" . Lo ha dichiarato il segretario della Difesa americano Lloyd ... (today)

Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 ... (247.libero)

"Gli Stati Uniti si assicureranno che Israele abbia ciò che gli serve per proteggersi" . Lo ha dichiarato il segretario della Difesa americano Lloyd ... (today)

Washington, 17 dic. (Adnkronos) - Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin si recherà domani in Israele per un aggiornamento sull'andamento ... (liberoquotidiano)

Il capo del Pentagono è l'ennesimo inviato nel pellegrinaggio americano da Netanyahu

... il segretario alla Difesa americano, Lloyd, è a Tel Aviv per fare pressione sue sottolineare le preoccupazioni per l'aumento del bilancio delle vittime palestinesi Pressioni per la ...

Austin a Israele, bisogna occuparsi degli aiuti umanitari Agenzia ANSA

Austin conferma l'appoggio americano a Israele - Medio Oriente - Ansa.it Agenzia ANSA

Austin è andato in Israele, ma non è chiaro lo scopo della visita. Hamas ha pubblicato un video con tre prigionieri che chiedono di esser liberati

Anche nel 73° giorno dal 7 ottobre su Gaza si è abbattuta la vendetta dello Stato ebraico il cui bilancio, nel comunicato diffuso oggi dal portavoce del ministero della Sanità della Striscia, Ashraf A ...

Guerra Israele, Hamas diffonde video con tre ostaggi anziani. Onu, risoluzione per portare caschi blu a Gaza

Decima guerra fra Israele e palestinesi, diretta di oggi 18 dicembre: continuano i bombardamenti dell'esercito di Tel Aviv sulla Striscia di Gaza con fortissime tensioni anche in ...