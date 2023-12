“Io vivo qui” | la Primaria di Panicale sperimenta la “scuola diffusa” | il 21 dicembre presentazione delle nuove aule arredate secondo i principi del “fare insieme”

“Mi chiamo Ivan Costantino, ho 31 anni, di mestiere faccio lo chef. E vivo in Australia da quattro anni”. In attesa del visto permanente, “ci vorrà ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – “Se il mio interesse per la Roma è ancora vivo ? Sicuramente sì. Non ho ripetuto una nuova offerta, è sempre quella che avevamo ... (giornaledellumbria)

"Se il mio interesse per la Roma è ancora vivo ? Sicuramente sì. Non ho ripetuto una nuova offerta, è sempre quella che avevamo presentato ai ... (247.libero)

(Adnkronos) – “Se il mio interesse per la Roma è ancora vivo ? Sicuramente sì. Non ho ripetuto una nuova offerta, è sempre quella che avevamo ... ()

Claudia Cardinale tra amori - cinema e dietro le quinte : vivo con i miei figli - quante balle sulla casa di cura!

Poca nostalgia e nessun rimpianto per Claudia Cardinale: «Io credo nel mektoub, il fato in arabo. D’altronde non potrei non crederci con quella che ... (secoloditalia)