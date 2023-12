Io vesto le zocc*** | Ornella Vanoni sconvolge la prima serata | oltre il proibito

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Semplicemente incontenibile, come sempre. Mitica. Si parla di, la cantante e presenza fissa a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Nove, dove ad ogni puntata snocciola aneddoti e pareri tranchant, senza farsi troppi problemi, sempre dritta al punto. E non solo Fazio. In una recente intervista concessa al Corriere della Sera, è stato Gino Paoli a parlare di lei, affermando che la cantante, ai tempi della loro relazione, a letto gli insegnò molte cose. Dunque Che tempo che fa, dove laha parlato, senza fare il nome, di un vip "porcellone" che camminava (per ovvie e censurabili ragioni) sempre dietro di lei. E ancora, la frase più spiazzante: "La mia bara deve costare poco". Finita? Nemmeno per idea. Come ricorda Dagospia,ha rivelato sempre ...