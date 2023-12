(Di lunedì 18 dicembre 2023)18, in prima serata su5, appuntamento imperdibile con "Io", il talent show musicale condotto da Gerry Scotti, con la direzione artistica di Roberto Cenci. Per ...

(Adnkronos) – ‘Io Canto Generation’ in onda su Canale 5 si è aggiudica to gli Ascolti della prima serata di ieri con 2.711.000 telespettatori e il ... ()

Come di consueto i giudici, Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola , valuteranno le varie esibizioni stilando una classifica ... (247.libero)

Io Canto Generation , ecco le anticipazioni della semifinale in onda lunedì 18 dicembre Lunedì 18 dicembre, in prima serata su Canale 5, ... (361magazine)

"Io Canto Generation", alle 21.30 su Canale 5: ospiti e anticipazioni di lunedì 18 dicembre

Lunedì 18 dicembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento imperdibile con "Io", il talent show musicale condotto da Gerry Scotti, con la direzione artistica di Roberto Cenci. Per la semifinale cambia lo schema di gioco. In sfida soltanto due squadre capitanate ...

Io Canto Generation, oggi la semifinale: i concorrenti in gara e le anticipazioni La Gazzetta dello Sport

Io Canto Generation, la semifinale: anticipazioni, quando va in onda Mediaset Infinity

Io Canto Generation, le anticipazioni della semifinale

Lunedì 18 dicembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento imperdibile con “Io Canto Generation”, il talent show musicale condotto da Gerry Scotti, con la direzione artistica di Roberto Cenci. Per ...

Grande Fratello, salta la puntata serale del 18 dicembre e fan polemici: 'Ma no, che noia'

Salta l'appuntamento con il Grande Fratello di lunedì 18 dicembre 2023. Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini non sarà trasmesso questo lunedì sera nella fascia serale di Canale 5 per lasciare ...