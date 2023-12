Inzaghi | «Champions League | l’Inter vuole sognare ancora! L’obiettivo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Arriva il commento a caldo diappena conosciuto l’avversario negli ottavi di finale di, l’Atlético Madrid. L’allenatore deltirare fuori il meglio dai suoi per la doppia partita contro il suo ex compagno alla Lazio Simeone. C’È DA VINCERE – Simonecommenta l’esito del sorteggio degli ottavi di, Inter-Atlético Madrid: «Sarà un grande ottavo di finale, con due squadre di alto livello in due stadi bellissimi che avranno un grande pubblico. Siamo contenti perché continuiamo ad affrontare gare così importanti in Europa con continuità. L’Atlético Madrid ha giocato due finali negli ultimi dieci anni e ha una grande tradizione in questa competizione, il nostro club non è da meno e vogliamo provare ...