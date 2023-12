Inter | Zanetti sul sorteggio degli ottavi di Champions League | “Atletico squadra difficile Due belle partite”

Zanetti direttamente da Nyon per i sorteggi di Champions League, intervistato da Mediaset ha analizzato l’Atletico Madrid, avversaria agli ottavi di ... (inter-news)

Zanetti è presente a Lisbona dove l’Inter affronta il Benfica nella sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. ... (inter-news)

Zanetti : 'Benfica e Inter club con grande storia e tradizione'

Javier Zanetti, presidente dell'Inter, ha parlato a BTV in vista della partita contro il Benfica in Champions League: "Tornare in Portogallo... (calciomercato)