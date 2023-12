Inter | Sommer al top in Europa per clean sheet

Leggi su calcionews24

Sommer contro la Lazio ancora una volta tiene la sua porta inviolata e l'Inter vola in vetta a questa speciale classifica in Europa. Prima della gara dell'Olimpico condivideva il posto con il Nizza di Farioli, ma l'undicesimo clean sheet fa volare i nerazzurri in cima. Un rendimento importante che dimostra ancora di più l'ottimo investimento fatto in estate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.