Inter-Bologna | Inzaghi valuta il turnover Torna Arnautovic! Resta altro dubbio – Sky

(Di lunedì 18 dicembre 2023)sarà l’ottavo di finale di Coppa Italia che andrà in scena mercoledì 20 dicembre 2023. Secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Simoneeffettuerà diversi cambi rispetto l’ultima sfida di campionato vinta contro la Lazio. In attacco dovrebbere Marko Arnautovic, anche sequalcheper il reparto offensivo.subito a lavoro dopo la vittoria contro la Lazio, ad Appiano Gentile mister Simoneprepara la prossima partita, subito in campo mercoledì contro ilper l’ottavo di finale di Coppa Italia. Alexis Sanchez ha lavorato ancora a parte dopo i problema accusato prima della sfida contro i biancocelesti e salterà anche quella di Coppa Italia, mentre ...

Inter-Bologna di Coppa Italia si giocherà mercoledì alle 21. Thiago Motta , alla vigilia della partita degli ottavi di finale in gara secca, sarà ... (inter-news)

Sanchez sembrava poter recuperare per Inter-Bologna di mercoledì, ma così non sarà. A due giorni dalla partita arriva un nuovo rinvio del suo ... (inter-news)

Il Bologna quarto classificato ritrova in gruppo anche Riccardo Orsolini . A due giorni dalla sfida contro l’Inter agli ottavi di Coppa Italia, ... (sportface)

...Per ilsi tratta della miglior partenza in assoluto nell'era dei tre punti: 28 punti in 16 giornate, due sole sconfitte e appena 12 gol subiti, terza miglior difesa del campionato dopo...

