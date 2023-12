Inter-Atletico Madrid | numeri a confronto | dov’è finito il pullman?

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’affronterà l’negli ottavi della Champions League 2023/24 (date da definire). E idi questa stagione mostrano un approccio completamente diverso da parte dei Colchoneros. SECONDA VOLTA – L’trova un’altra squadra spagnola sul suo percorso nella Champions League 2023/24. Si tratta dell’dell’ex Diego Simeone, arrivato primo nel girone della Lazio (a cui lo stesso Simeone e Simone Inzaghi sono legati). E i prossimi ottavi di finale saranno solo la seconda occasione d’incontro per le due squadre in match ufficiali, dopo la Supercoppa Europea del 2010. E i Colchoneros ci arrivano in modo sorprendente, considerando il trend delle ultime stagioni. ATTACCO A SORPRESA – “Catenaccio” era la parola chiave più associata ...