Inps | al via domande Adi; primi pagamenti a gennaio

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Sono partite da mezzanotte le primeper ottenere l'Assegno di inclusione, il nuovo strumento di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che sostituisce il Reddito di cittnanza. Da oggi, spiega l', è possibile presentare domanda per l'Assegno di Inclusione (). In presenza di esito positivo dell'istruttoria della domanda, il beneficio economico decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (Pad). In fase di prima applicazione, per le solecomplete della sottoscrizione del Pad e presentate entrola decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese.